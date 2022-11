Improta svela la profezia di Glik e ammette | “Il pari ci è rimasto sullo stomaco”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 5 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il suo gol non è bastato per far tornare il sorriso al Benevento. Riccardoaveva sbloccato con un gran destro da fuori la sfida con il Bari, ma l’1-1 di Cheddira ha vanificato il vantaggio riportando la sfida intà. Le parole del giocatore giallorosso nel post gara: Forma – “La condizione sta crescendo e questo è merito di tutto il gruppo. Dispiace perché questa vittoria la volevamo a tutti i costi ed è venuta a mancare per un piccolo dettaglio” Esultanza – “è venuto da me ad esultare perché mi aveva detto in settimana che avrei fatto il gol dell’ex”. Mezzala – “Cerco di fare la miglior prestazione in ogni ruolo, mister Inzaghi mi ha insegnato tanto sul ruolo di mezzala e mi ci trovo bene. Mi dispiace troppo per come è andata a finire oggi perché questo pareggio è un pugno ...