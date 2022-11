Frasi sulla diversità | le più belle e significative

(Di sabato 5 novembre 2022) Laè un concetto ampio che sta a indicare qualcosa di differente dal consueto e conosciuto. Può indicare una persona con un carattere particolare, o un individuo con un aspetto fisico differente dalla massa, in generale si attribuisce il termine di “diverso” a chiunque si discosta da ciò che la maggioranza reputa normale. Spesso, nel corso della storia, laè stata perseguitata o criticata negativamente invece di essere esaltata. Ma non c’è nulla di più sbagliato. Essere diversi, avere una particolarità, è ciò che rende un uomo, una donna o un bambino unico al mondo. È come un colore nuovo che si aggiunge alla tavolozza arcobaleno delle tante sfumature che già conosciamo. Sul dizionario il termine “” significa “condizione di chi è considerato da altri o considera sé stesso, estraneo rispetto a una presunta ...

