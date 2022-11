Confermata la Novembrata | le previsioni per la settimana

(Di sabato 5 novembre 2022) (Adnkronos) – Tutto confermato, come ampiamente annunciato nelle scorse settimane: per la prima volta nella storia arriverà lagià dalla prossima. Secondo l’ultimo aggiornamento sono attesi degli importanti cambiamenti a livello meteo che potrebbero sconvolgere il quadro climatico fino a metà Novembre, con effetti anche sull’Italia, spiegano gli esperti del sito www.iLMeteo.it. Dando uno sguardo allo scacchiere europeo, dove si muovono le grandi figure atmosferiche che condizionano il tempo anche sul nostro Paese, emerge chiaramente come, dopo il maltempo atteso nel weekend, già da lunedì 7 Novembre un vasto campo di alta pressione si impadronirà del bacino del Mediterraneo. Si tratterà in realtà di un anticiclone ibrido, con contributi sia azzoriani, sia africani, il quale favorirà una decisa stabilità atmosferica con ...

