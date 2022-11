C’era una volta la disfida su Area B Il comune in difficoltà scende a patti

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 5 novembre 2022) Sarà stata la ridei sindaci della grande Milano, assediati dalle auto che il capoluogo lombardo ha respinto, sarà stato il caldo autunno (quasi estivo), che ha bloccato l’accensione delle caldaie, sta di fatto che di rinvio in rinvio le telecamere diB sono ancora spente. Nelle scorse settimane la zuffa da cortile suB aveva portato allo scoperto molte delle contraddizioni di un modello Milano, green in chiaroscuro. La più evidente ha messo, l’un contro l’altro armati (di mozioni), ildi Milano (che grazie alla doppia funzione vede il proprio sindaco Beppe Sala avere l’ultima parola anche sulla città metropolitana) e i 124 comuni della grande Milano. Così che i sindaci di centri strategici come Sesto, Rho, Pero, Vimodrone avevano scritto una mozione per convincere Beppe Sala a modificare ...