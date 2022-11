Bayern Monaco | tifosi contro i Mondiali Qatar 2022 | “Vergognatevi | 15 mila morti per 5760? di calcio”

(Di sabato 5 novembre 2022) L’inizio deidiè imminente, ma non si placano le protestelo svolgimento della manifestazione iridata. Dopo idel Borussia Dortmund, anche i sostenitori delhanno deciso di prendere una chiara e netta posizionela rassegna intercontinentale. Nel corso del match di Bundesliga tra i bavaresi e l’Hertha Berlino, ibiancorossi hanno esposto alcuni striscioni come uno che recita “15perminuti di”. Parole molto dure, che fanno seguito alle vari manifestazioni di disseso svoltesi durante la realizzazione degli stadi e degli impianti in...

...00 Qatar - Honduras BASKET - EUROLEAGUE 17:45 Olympiacos -76 - 81 19:05 Maccabi - ...30 Bari - Ternana 0 - 0 BASKET - EUROLEAGUE 18:00 Crvena Zvezda -78 - 72 18:30 Anadolu Efes - ...Un piccolo calo di tensione. Ma ilvince la quarta partita di fila in Bundesliga e si riprende, almeno momentaneamente, la vetta della classifica (in attesa della partita di domenica dell'Union Berlino, impegnato a ...Herta Berlino - Bayern Monaco highlights e gol, ecco le immagini della sfida di Bundesliga. i bavaresi tornano primi ...A Berlino vincono i bavaresi che volano in testa in attesa dell'Union impegnato a Leverkusen. Borussia facile col Bochum (3-0), brilla il baby gioiello Moukoko ...