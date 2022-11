Alessia Pifferi | “Ho avuto rapporti sessuali a pagamento | ma mai davanti a Diana”

(Di sabato 5 novembre 2022) Interrogata dalla Procura di Milano,, madre della piccola, morta di stenti lo scorso luglio dopo essere stata abbandonata in casa per cinque giorni, ha negato che la bambina abbia mai subito abusi. A far nascere il sospetto era stato uno scambio di messaggi avvenuto a marzo con un 56enne conosciuto su Tinder che le aveva scritto “voglio baciare anche”, vedendosi rispondere dalla donna “lo farai”.sostiene inoltre che nessun rapporto sessuale sia avvenuto in presenza della piccola. La donna, in carcere dallo scorso 21 luglio, difesa dai suoi legali Solange Marchignoli e Luca D’Auria, ha dichiarato che lasciava entrare dentro casa sua soltanto persone con le quali aveva relazioni stabili. Secondo quanto riporta Repubblica, sarebbe emerso che usasse inviare fotografie ...

