Wonder Man | Bob Odenkirk farà parte del cast?

Everyeye Serie TV

Si inizia a parlare sempre di più di, nuova serie targata Marvel Studios. Sono iniziate a girare le prime voci riguardo un possibile cast. Secondo fonti affidabili, Bob Odenkirk sarebbe in trattative per un ruolo non ben ..., Bob Odernkirk nella nuova serie Marvel in un ruolo inaspettato e sorprendeente Ecco cosa dicono i ... Wonder Man risolverà un grosso mistero di WandaVision I fan ci sperano Secondo alcune indiscrezioni apparse online, l'attore Bob Odenkirk dovrebbe far parte del cast della serie Wonder Man, prodotta da Marvel per Disney+. Tra gli interpreti della serie Wonder Man sembra ...Bob Odenkirk is finally joining the MCU, and it only took 29 movies, 8 TV shows, 15 years and $27.6 billion in revenue to make it happen. The Illuminerdi has reported that Marvel Studios has tapped th ...