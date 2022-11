Uomini e Donne | colpo di scena | un corteggiatore cambia vita e molla tutto | cosa sta accadendo nel programma

(Di venerdì 4 novembre 2022) Secondo le anticipazioni, la puntata didel 4 novembre vedrà delle novità sicuramente interessanti che terranno incollati gli spettatori alla tv. Innanziuna delle protagoniste della puntata sarà la bella tronista di Caserta Federica. Maria de Filippi infatti mostrerà al pubblico in studio e da casa due delle esterne fatte dalla ragazza: la prima con Federico (un ragazzo che nelle scorse puntate aveva deciso di abbandonare ilma che Federica aveva richiamato dimostrando il suo interesse) e la seconda invece con Stefano (un nuovoappena approdato nello studio che aveva colpito molto la tronista). Le due esterne sembrano essere andate piuttosto bene ma Federica vedrà invece andare via un altro ragazzo: si tratta di Gabriele, un...

Ci fu poi 'l'accorrere di tantiin nostro aiuto, soprattutto di giovani, che mostrarono una generosità commovente, ma anche la consapevolezza che perdere Firenze e i suoi tesori, di ..."Allee agliin armi, sono affidate, ancora oggi, la nostra sicurezza, la salvaguardia delle nostre istituzioni, della pace, della libertà, operando, su mandato del Parlamento e del ...L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata ricoperta di insulti. Natalia Paragoni nella bufera per Zelletta Momento davvero difficile per Andrea Zelletta e tutta la sua famiglia. La sorella dell’ex ...Uomini e Donne, le anticipazioni della puntata in onda oggi, venerdì 4 novembre 2022, su Canale 5 alle 14,45 | Trono classico e over ...