Twitter | inizia l' era Elon Musk | licenziamento per metà dei dipendenti

'Riconosciamo che ciò avrà un impatto su un certo numero di persone che hanno dato un prezioso contributo a, ma questa azione è purtroppo necessaria per garantire il successo dell'azienda in ...Scatta il taglio del personale voluto dal nuovo proprietario del social network, già amministratore delegato di Tesla e SpaceX: a rischio circa un lavoratore su due, per un totale di 3.700Twitter: Elon Musk dà il via ai licenziamenti dei dipendenti della piattaforma di microblogging. In 3,700 potrebbero perdere il lavoro.Il 4 novembre verrà ricordato dai lavoratori di Twitter come l'inizio della gestione Elon Musk e di un incubo. Oggi infatti scatta il tanto temuto taglio del personale deciso dalla nuova proprietà, ...