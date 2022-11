Problema agli addominali | si ferma Alcaraz | Finals a rischio?

Sky Sport

Ahi, Alcaraz! Il fenomeno spagnolo, numero uno al mondo, si è ritirato dal torneo di Parigi Bercy per unaddominali durante il tie break del secondo set nella sfida dei quarti tra i giovani della classe 2003, che lo vedeva opposto ad un altro baby prodigio, Holger Rune. Il danese, il più '...Lo spagnolo, sceso in campo nella sfida tra teenager contro Rune, si è ritirato durante il tiebreak del secondo set a causa di unaddominali che gli impediva di servire. Una partita ... ATP Parigi Bercy, i risultati di oggi: Rune e Aliassime in semifinale, Alcaraz si ritira Problema agli addominali perCarlos Alcaraz mentre il danese era in vantaggio. Terza vittoria in tre giorni contro un top10 per Holger Rune ...