Gazzetta del Sud

... ad esempio eliminando tutti gli incassi che lo Stato ha incredibilmente ancora'energia, ... oggi invecetra appena 2 mesi per il gas e la luce dei condomìni e delle microimprese, e per il ...Successivamente, nonostante la bassa possibilità che uno o più frammenti del lanciatore possano colpire il nostro Paese , il Capo del Dipartimento, Fabrizio Curcio, ha informato'evoluzione dello ... Prevista sull'Atlantico l'imminente caduta del razzo cinese. Monitoraggio in Calabria e Puglia Non è arrivata in tempo per il quinto anniversario del referendum, ma pochi giorni cosa sono dopo che quattro diversi governi hanno avuto sul tavolo l’autonomia del Veneto. Ora, con il quinto guidato ...Valentino Lazaro è arrivato al Torino lo scorso 1 agosto in prestito con opzione per il trasferimento definitivo che può avvenire se il club granata verserà nelle ...