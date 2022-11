Jacobs | «Fisico e testa devono correre insieme L’atletica per me è puro divertimento»

(Di venerdì 4 novembre 2022) Il Giornale intervista Marcell. E lo presenta coi fuochi d’artificio: “in un mondo di cattivi maestri o, più banalmente, di idoli di cartapesta e miti impastati nel nulla, i giovani (e non solo) possono guardare al nostro più grande velocista senza il rischio di essere delusi”, scrive. Riportiamo alcune delle risposte di. Marcell, da bimbo, qual è «l’attimo fuggente» che più ti ha segnato? «La fuga di mio padre quando ero piccolo». Hai trascorso l’infanzia, l’adolescenza, la gioventù chiedendoti il perché di una scelta tanto assurda. Hai trovato la risposta? «No, ma ho perdonato. Ho capito che dovevo riallacciare quel rapporto. Era in gioco il mio equilibrio. È stata la scelta giusta». È il capitolo più intenso del tuo libro. «La vita, a differenza dei 100 metri che sono un rettilineo, è piena di curve». Ma tu sei riuscito ad raddrizzare ...

atleticanotizie |

, 28 anni, tre figli, è un portatore sano di valori energizzanti; un centrifugato vitaminico ... "e testa devono correre insieme. Liberi. Se non c'è simbiosi tra corpo e psiche è ...... sarà Marcell, campione olimpico dei 100 metri alle ore 10.20 il primo, atteso, ospite ...5 novembre alle ore 10 con La 'particella di Dio' e i segreti dell'universo in compagnia deldel ... Marcell Jacobs ha trovato un nuovo avversario Si chiama Cassie… Guardate il video Dopo la luna di miele, il campione di Desenzano è tornato in pista a Roma con fini precisi per il prossimo anno ...ROMA - « Nemmeno in luna di miele ho messo su peso: sono pronto a ripartire verso un’altra stagione ricca di appuntamenti. Verso l’unico titolo che ancora mi manca, quello iridato sui 100 ». Marcell J ...