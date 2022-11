Inter | Curva Nord svuotata con la forza | Daspo a 4 ultrà | stop striscioni e tamburi

... che coordina temporaneamente anche il pool antiterrorismo, ha aperto un fascicolo conoscitivo, senza ipotesi di reato né indagati al momento, sullo svuotamento dellanord dell'... 'ha imposto il divieto di accesso ed esposizione di striscioni, bandiere, megafoni e tamburi nellaNord', per la partita- Bologna prevista per mercoledì 9 novembre.Pugno duro da parte della Questura di Milano nei confronti della Curva Nord. Ecco il provvedimento sancito dopo quanto manifestatosi in Inter-Sampdoria A causa di quanto accaduto nello scorso 29 ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-d3828920-1e2f-602c-ba7c-6d203d203b ...