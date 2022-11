Gravina | ' Bene le italiane in Europa | ora buon sorteggio'

(Di venerdì 4 novembre 2022) "Tutte le squadreancora in corsa nelle Coppe? E' una bellissima finestra sul calcio internazionale. Avere tre squadre in Champions, due inLeague e due in Conference League, significa ...

"Avere tre squadre in Champions, due in Europa League e due in Conference significa avere tutte le competizioni coperte - ha aggiunto- Ora dobbiamo solo sperare in un sorteggio più ...Lo ha detto Gabriele, presidente della Figc, a margine della conferenza stampa di presentazione dell'Integration League, progetto promosso dalla Lega Pro insieme a Unhcr e Project School, ...“Quella appena vissuta è stata una bellissima finestra sul calcio internazionale”. Sono le parole con cui il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, ha commentato la tre giorni di Champions, ...'Abbiamo tutte le competizioni coperte', sottolinea il presidente della Figc ROMA (ITALPRESS) - 'Quella appena vissuta è stata una ...