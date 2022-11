Feyenoord - Lazio 1 - 0 | le pagelle | follia Romero | incubo Patric

(Di venerdì 4 novembre 2022) Sarri (all.) 5 Paonazzo sotto al diluvio. Lacontinua ad avere il gusto per le cose impossibili.

Un gol nella ripresa di Gimenez, condanna la: i biancocelesti chiudono al terzo posto per differenza reti e andranno agli spareggi di Conference. Sarri (all.) 5 Paonazzo sotto al diluvio. Lacontinua ad avere il gusto per le cose impossibili. Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, al termine del ko di Rotterdam ha parlato così dell'esclusione della sua squadra dall'Europa League: "L'atteggiamento è stato buono per tutta la partita"