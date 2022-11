Circondario Imolese di Imola | Concorso per 1 Assistente Sociale

(Di venerdì 4 novembre 2022) Il Nuovodiha indetto unPubblico per la ricerca di 1 Figure Professionale come Specialista di Attività Sociali,, categoria D. Viene offerto inquadramento con contratto a tempo determinato. Bando diE' indetto l'avviso pubblico, per soli esami, per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato, con profilo professionale di specialista in attività sociali -, categoria D, presso Asp. Requisiti ed Invio della Domanda Scadenza presentazione domande: 7 novembre 2022 ore 12,00. Il testo integrale del bando é consultabile al ...

C'è anche iltra i territori dell'Area metropolitana bolognese che segnano, nei primi sei mesi del 2022, un aumento dell'incidentalità su strada. Un dato che, con la media del triennio 2019 - ...Le risorse per Imola Sono tante, per ora, le risorse che i dieci Comuni delhanno ottenuto grazie al Pnrr. Basta guardare la mappa suddivisa per comune per rendersene conto. ... I nuovi contagi si fermano a 56 - Cronaca - ilrestodelcarlino.it Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) si conferma essere un “bancomat” importante per i Comuni e per i territori. Si tratta di finanziamenti che, ...Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 1.966.155 casi di positività, 1.698 in più rispetto a ieri, su un totale - ParmaPress24 ...