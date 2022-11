Centri Implantologici Tramonte | quando il bruxismo è aggressivo

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 4 novembre 2022) Il fenomeno del, quel disturbo che porta a digrignare i denti o tenere serrata la mascella involontariamente, colpisce un italiano su tre, si presenta quindi come un disturbo particolarmente diffuso nel nostro Paese e merita un’attenzione approfondita. Naturalmente va fatta una distinzione tra bruxisti occasionali o colpiti da una forma lieve e, invece, chi soffre di, per frequenza (spesso quotidiana) e intensità. Considerato che lo stress viene ritenuto una causa o, comunque, una circostanza aggravante del, per chi ne è colpito in modo lieve, spesso, i rimedi sono di semplice applicazione e consistono nell’utilizzo di un bite (una mascherina trasparente fatta su misura che evita i danni da sfregamento dei denti) e nella riduzione dello stress attraverso tecniche di rilassamento, ...