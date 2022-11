Automha è sponsor di Andrej Drukarov

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 4 novembre 2022), leader factory nel settore delle soluzioni intralogistiche e dei magazzini automatici, scende in pista con, sciatore alpino lituano e ticinese d’adozione.nasce il 10 maggio 1999 a Vilnius, in Lituania. Cresce in Svizzera, dove impara a sciare: oggi è un atleta della Squadra B della Nazionale di Sci Alpino svizzera, ma continua a gareggiare per il suo Paese natale. Ha esordito nel 2017 a Sankt Moritz, ai Campionati Mondiali, dopodiché ha preso parte ai XXIII Giochi Olimpici Invernali di Pyeongchang, ai XXIV Giochi Olimpici Invernali di Pechino e ad altre competizioni a livello nazionale, europeo e internazionale. Le sue specialità sono lo slalom gigante, lo slalom speciale e il supergigante. Oltre a essere un atleta professionista è anche uno studente ...