(Di giovedì 3 novembre 2022) Il presidente dell’Volodymyrnon parteciperà al vertice del G20 in Indonesia sepresente il presidente della Federazione Russa, Vladimir. Lo ha dettoin un briefing con i giornalisti a Kiev, come riporta Unian. “La mia posizione personale e quella dell’è che se parteciperà il leader della Federazione Russa, allora l’non ci”, ha detto spiegando che nella telefonata di oggi il presidente indonesiano Joko Widodo lo ha “invitato di nuovo”. “Vedremo, mancano pochi giorni”, ha chiarito. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

