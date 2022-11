Ucraina | nave carica di grano salpata dal porto di Chornomorsk

RaiNews

La"Key Night", battente bandiera liberiana, e' salpata ieri dal porto ucraino di Chornomorsk, ... Non si sa pero' cosa succedera' dal 19 novembre in poi, data di scadenza dell'accordo trae ...Viene per rassicurare la Commissione sull': piano finanziario, assistenza militare, ... la Germania protesta ufficialmente contro l'Italia sul salvataggio dei migranti dellaHumanitas, ... Onu: "7 navi con il grano partite dall'Ucraina". Centrale di Zaporizhzhia fuori dalla rete elettrica - Zelensky: non parteciperò al G20 se ci sarà Putin - Zelensky: non parteciperò al G20 se ci sarà Putin La nave "Key Night", battente bandiera liberiana, e' salpata ieri dal porto ucraino di Chornomorsk, nell'oblast di Odessa, con tonnellate di grano da destinare ai Paesi africani. Dopo la sospensione ...Le truppe Ucraine hanno attaccato alcune barche delle Forze Armate russe nel fiume Dnipro a Kherson; previsto per oggi uno scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina che libereranno 107 persone a tes ...