Progetto “Jericho vale!” | una cooperazione che non ha confini

(Di giovedì 3 novembre 2022) Confcooperative Bergamo prosegue nel suo impegno all’interno di “”, ildiinternazionale, con capofila Comune di Bergamo, che mira a sostenere una cooperativa di produttori locali nella storica città di, nei territori occupati della Cisgiordania. Dal 25 al 30 ottobre è giunta nel territorio bergamasco la delegazione palestinese per un ulteriore passo in avanti dell’iniziativa che punta a una valorizzazione della filiera del dattero come strumento di sviluppo economico e sociale dei piccoli produttori. “È stata una settimana ricca di scambi, scoperte e apprendimento – evidenziano Lucio Moioli, segretario generale di Confcooperative Bergamo e Elena Scanferla, referente delper conto di CSA Coesi – Chi ci ha raggiunto da luoghi così ...

i Sindaci di Bergamo, Brescia, Milano e Bari e molti altri ancora, tra i quali il Sindaco di Gerico , che con Bergamo ha sviluppato ildi cooperazione internazionale "Vale!". Areté ospita il progetto "Jericho Vale!" insieme al partner Bio Sociale In Areté la delegazione palestinese ha avuto la possibilità di vedere in azione l'applicazione del tracciamento in blockchain dei suoi prodotti ...Ad accoglierla, il Sindaco Giorgio Gori: "Si concretizza il desiderio di mettere in atto una serie di competenze che abbiamo scelto di trasferire ai nostri ospiti per garantire appieno lo sviluppo e l ...