Pontedera | prof sferra pugno allo stomaco a studente che lo deride

(Di giovedì 3 novembre 2022) (Adnkronos) – Undrittoto dalessoreche lo stavando davanti alla classe. Questo quanto accaduto, secondo quanto riportato da Il Tirreno, in un istituto superiore di, in provincia di Pisa. L’episodio – ripreso da un alunno con il telefonino – è stato commentato dalla direzione della scuola, pronta a prendere provvedimenti a breve come la sospensione, come un “atto gravissimo”. La mamma dellocolpito dalessore ha intanto presentato una denuncia alla polizia, che ora sta indagando sui fatti. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

È successo in una scuola di(Pisa), e l'episodio, per ovvie ragioni, ha suscitato un'... La frase choc delall'alunnaUn insegnante di un istituto superiore di, nel Pisano, è stato sospeso dopo avere colpito con un pugno allo stomaco uno studente che in quel momento si trovava vicino alla cattedra durante la lezione e lo stava deridendo. Sull'...PONTEDERA (PI) – Il fatto è accaduto in un istituto superiore di Pontedera, nel Pisano e siamo certi non mancheranno le polemiche. L'alunno si era alzato e avvicinato alla cattedra e stava deridendo l ...