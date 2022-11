' Poco pubblicizzato ma sa fare tutto' | voti eccellenti per Krunic dopo Milan - Salisburgo

TUTTO mercato WEB

Il bosniaco viene valutato come utilissimo anche se, anche in fase di chiusura. Molto positiva anche la votazione di Corriere dello Sport e Tuttosport . I due giornali danno 7 ...Passengers , il filmriuscito approfondimento I migliori film in streaming e al cinema di ... Sebbenecome una storia d'amore tra due delle più grandi star di Hollywood dell'epoca, ... Le pagelle di Krunic: dà il via all'apoteosi rossonera. Poco pubblicizzato, utilissimo sempre Pagelle eccellenti per Rade Krunic al termine di Milan-Salisburgo 4-0: il centrocampista bosniaco ancora una volta raccoglie consensi.Il Il 76,3% degli alimenti pubblicizzati in televisione sono "malsani" O cos'è lo stesso, tre annunci su quattro non soddisfano i criteri per profilo ...