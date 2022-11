Pioggia per i prossimi due giorni | sabato torna il sereno

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 3 novembre 2022) Nuvole eper tutta la giornata di giovedì e venerdì.inveceil. Ecco le previsioni del tempo di Simone Budelli del Centro Meteorologico Lombardo per itre. Giovedì 3 novembre 2022 Tempo Previsto: Cielo molto nuvoloso ovunque. Tra mattino e pomeriggio deboli piogge sparse e intermittenti tra Prealpi e pianura occidentale, fenomeni isolati o assenti altrove. Dalla serata precipitazioni in estensione a tutta la regione, anche a carattere di rovescio. Quota neve intorno a 2000-2200 metri tra la sera e la notte.Temperature: Minime in aumento (11/14°C), massime stazionarie (15/18°C).Venti: In pianura venti deboli da est, in rinforzo in serata. In quota venti moderati da sud-ovest. Venerdì 4 novembre 2022 Tempo Previsto: In mattinata parzialmente ...