L' appello del Papa dal Barhein per diritti umani e lavoro

(Di giovedì 3 novembre 2022) "La libertà religiosa diventi pienae non si limiti alla libertà di culto, perché uguale dignità siano riconosciute a ogni gruppo e persone, non vi siano discrimininazioni efondamentali ...

Altalex

...di una Citta' Creativa siciliana porterebbe finalmente all'internonetwork UNESCO una meritata rappresentanza della nostra Regione'. E' con queste parole che Nicola Fiasconaro lancia l'a ......e in molti altri Paesimondo, il Papa ha definito la guerra "una realtà mostruosa e insensata" e ha implorato affinché "ovunque" tacciano le armi. Papa Francesco lancia dunque un nuovo: "... Riforma del Processo civile: le nuove norme sul giudizio di appello e non si limiti alla libertà di culto, perché uguale dignità siano riconosciute a ogni gruppo e persone, non vi siano discrimininazioni e diritti umani fondamentali non vengano violati ma promossi".Agnès Callamard, segretaria generale di Amnesty International, prenderà parte alla Conferenza delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico (COP27) in ...