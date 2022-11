Klopp | “Kvaratskhelia? Veramente bravo | è infermabile” | VIDEO

La Gazzetta dello Sport

Jurgenha già manifestato il suo interesse per il 21enne: "Vi confesso chemi piace, molto. È un buon giocatore, veramente difficile da affrontare. Kvara è davvero veloce. Quando ...E dopo la gara di martedì sera anche Jurgensi è espresso in maniera entusiastica: "Un ... La cifra folle per poterlo acquistare Ovvio che l'interesse susia già enorme e, secondo l'... Video Liverpool-Napoli 2-0, Klopp su Kvaratskhelia: ''È infermabile''- Video Gazzetta.it Al 21enne georgiano è stata rubata l'automobile, una Mini. Il colpo nella sua abitazione di Cuma, a Pozzuoli Brutta disavventura per il talento del Napoli Khvicha Kvaratskhelia. Al 21enne georgiano, i ...Il Napoli, concentrato sulla gara contro l'Atalanta, attende con ansia anche l'esito dei sorteggi per la Champions League: arriva un verdetto.