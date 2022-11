Inter | Zanetti | “Ci siamo qualificati agli ottavi meritatamente Skriniar può essere un grande capitano»

(Di giovedì 3 novembre 2022) Javier, vice presidente dell’, ha parlato della qualificazionedel futuro di MilanJavier, vice presidente dell’, ha parlato a Il Giorno della qualificazione dei nerazzurridi Champions League, ma non solo. CHAMPIONS LEAGUE – «Settimana importante al di la della sconfitta, credo che la squadra abbia affrontato la partita col Bayern nel migliore dei modi. La cosa più importante è che ci. E adesso vogliamo continuare avanti. Arriveranno glie non sappiamo ancora chi sarà l’avversaria però io credo che l’ha una sua propria identità e cercherà di ...

Commenta per primo A tutto campo. Javier, vice presidente dell', ha parlato a Il Giorno, affrontando anche il tema della curva svuotata durante- Sampdoria: 'Spero che quanto accaduto a San Siro, con la curva Nord che si ...In occasione dell'ultima giornata della fase a gironi di Champions League, si rivivono i momenti unici dell'iniziativa sfoggiata dalla piattaforma ...Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, ha parlato a Il Giorno: "Skriniar spero resti a lungo con noi. Milan ha un profilo molto importante ...Dalla questione stadio, al rinnovo di Skriniar passando per Simone Inzaghi e il rapporto con i tifosi. Javier Zanetti, ex ...