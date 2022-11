GF Vip | marito di Giaele chiede il divorzio? De Donà nei guai | spunta un accordo

...e Antonino (VIDEO) A poche ore dalla messa in onda della nuova puntata del Grande Fratello, ... sebbene la gieffina sia in preda ad attacchi di ansia al pensiero della reazione delBradford ....di un "futuro" amoroso tra Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese fuori dal Grande Fratello. Lei sta vivendo un matrimonio libero e, evidentemente, se non dà fastidio alche questa vada ...Dopo l'avvicinamento ad Antonino, adesso Giaele ha paura che suo marito si stia vendicando di lei: "Non mi ha mandato neanche un aereo..." ...Antonella Fiordelisi e Antonino Spinalbese hanno ricevuto un messaggio aereo da parte dei fan nella casa del GF Vip.