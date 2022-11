Falso incidente con pirata della strada | 18enne incastrato dai carabinieri

(Di giovedì 3 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre del Greco (Na) – Aveva denunciato di essere rimasto vittima di uncausato da unche, dopo averlo fatto cadere dallo scooter sul quale si trovava, aveva fatto perdere le proprie tracce senza prestare soccorso. Una vicenda che, secondo icompagnia di Torre del Greco (Napoli) sarebbe stata del tutto inventata dal ragazzo, che aveva così motivato l’che l’aveva visto coinvolto lo scorso 20 ottobre. Per questo motivo il giovane di 18 anni è stato denunciato per simulazione di reato. È uno dei risultati ottenuti dai militari dell’Arma, con i colleghi del Reggimento Campania, durante un servizio condotto tra la città vesuviana e le vicine Volla e Portici, nel corso del quale sono ...

SicurAUTO.it

... ricordando il figlio terzogenito morto il 7 agosto del 1941 a seguito di unaereo a Pisa. E a sgomberare il campo dall'ipotesi che possa trattarsi di unè lo stesso Puglia, facendo ...Poi cos' accaduto tornata qui accompagnata dal padre e, visto che non posso guidare perch cammino con le stampelle a causa di un, mio fratello ci ha dato uno strappo fino al ristorante. ... Falso incidente con l’auto: come lo scopre l’Assicurazione La 22enne che a seguito di un incidente ha perduto una gamba: «il parco divertimenti dopo avermi chiesto di mostrare la documentazione le avrebbe detto che la sua percentuale di invalidità non era suf ...Ha fatto tappa a Carolei nel cosentino la campagna di sensibilizzazione del Comando provinciale dei carabinieri di Cosenza contro i raggiri ai danni degli anziani ...