Dl Aiuti ter | salta la discussione in aula sulla sospensione delle multe per i non vaccinati

(Di giovedì 3 novembre 2022) Il governo ha depositato il proprio pacchetto di emendamenti al dlter inin commissione speciale alla Camera. Si tratta di 4 proposte di modifica che vanno dalle accise sul carburante ai mutui per la casa per i giovani under 36. Nel pacchetto non è incluso l’emendamento annunciato dal governo riguardante il congelamentoper chi non è in regola con gli adempimenti vaccinali.proposta di modifica c’era stato, nei giorni scorsi, l’ok del Mef ma – secondo quanto viene riferito da fonti parlamentari – non è escluso che il tema sia trattato in un provvedimento successivo che riguardi tutta la materia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

