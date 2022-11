Datevi tutti una calmata Laura Ravetto | sfogo clamoroso contro Sgarbi

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 3 novembre 2022) Troppe dichiarazioni e troppi passi in avanti:, deputata della Lega, sbotta con Vittorioe su Twitter scrive: "Ora però cercate di darviunaperché chi ci ha votato vuole unità e azioni, non dibattiti giornalistici". Ma cos'è che ha fatto arrabbiare così tanto la? Alcune dichiarazioni del sottosegretario alla Cultura sul Ponte sullo Stretto di Messina. Intervistato da Sky Tg24, infatti,ha detto: "Il ponte di Messina non si farà. È una specie di miraggio e di visione che sembra essere positiva e poi non lo è rispetto all'ambiente, rispetto all'isola, rispetto al fatto che è un'area di terremoto terribile quale fu quello del 1908 a Messina e che è difficile immaginare che possa non tornare. Quindi quella ...