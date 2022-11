Da rapper a monaco benedettino | la conversione di Giuseppe | a 22 anni è il più giovane al mondo in monastero

(Di giovedì 3 novembre 2022) Dalla passione per il rap alla vocazione per la vita monastica: un ragazzo di Caorle a soli 22è diventato ilolivetano piùdelFrena ha pronunciato la ...

ilgazzettino.it

Dal rap alla vita da: don Giuseppe è entrato nell'abbazia di Monte Oliveto Maggiore... verso l'Abbazia di Monte Oliveto Maggiore (Asciano, Siena), dove invece il giovanissimo... La vestizione, a Lendinara, stata il 13 novembre 2021 , quando l'ex giovaneveneziano diventato ... Caorle, rapper riceve la chiamata ed entra in seminario: Giuseppe, 22 anni, è il monaco benedettino più giovan Dalla passione per il rap alla vocazione per la vita monastica: un ragazzo di Caorle a soli 22 anni è diventato il monaco benedettino olivetano più giovane del mondo. Giuseppe Frena ...Questo è il diario dei miei "pensieri", a partire dal luglio 2022, fino ad oggi, in ordine inverso. 2-11-2022 Carlo Nesti: “Scegliete.