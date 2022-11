Caso ginnastica | la procura di Brescia indaga per maltrattamenti

(Di giovedì 3 novembre 2022) La testimonianza agghiacciante di Nina Corradini, ex ginnasta della Nazionale, a Repubblica, ha sconvolto il mondo dello sport, e in particolare della. La Corradini racconta l’inferno vissuto, con le vessazione subite per il peso, con le continue mortificazioni di un’allenatrice. Repubblica ha anche contattato Feder. Inizialmente non ha risposto. Poi il presidente ha contrattaccato: «chi ci attacca lo fa perché voleva lavorare in Federazione» – ha detto, anche lui a Repubblica. «Strano che queste ragazze trovino il coraggio di parlare dopo anni. Se il sistema era così sbagliato, perché volevano entrarci?». Sularrivano importanti aggiornamenti da Sport Mediaset. «Ladi– scrive il portale sportivo – stando ...

...in questi giorni ha portato una grande attenzione su questi temi e la Federazionesta ... Deve essere chiaro che basta unche non va nella direzione e quelavrà la stessa attenzione ..."Quello che sta uscendo in questi giorni nel mondo dellaritmica ad alto livello non è ... Le due madri raccontano di aver scoperto l'incubo vissuto dalle loro figlie per, grazie a un ...ROMA (ITALPRESS) – “Deve essere chiaro che basta un caso per avere la stessa attenzione di centomila casi. Le medaglie sono un fattore di orgoglio nazionale, ma non ci sarà mai una medaglia… Leggi ...Due volto oro Mondiale e bronzo a Londra 2012: «Mi sono state dette cose spiacevoli. Serve una rivoluzione in questo sport» ...