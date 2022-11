Atalanta | Scalvini | 'Proveremo a far male al Napoli'

Chi invece rientra in gruppo è, uscito per infortunio nel match contro l'Empoli. Oggi allenamento pomeridiano a porte chiuse per l'. Anche Muriel si è infortunato : era appena ...... GiorgioSulla Gazzetta dello Sport un'intervista al difensore dell', Giorgio. L'sarà il prossimo avversario del Napoli in campionato.viene descritto ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...Giorgio Scalvini, difensore dell'Atalanta, ha parlato del suo momento e del suo ruolo nel corso di un'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport. «Quanti non so, qualcuno di sicuro, soprattutto ...