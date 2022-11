Ascolti tv 2 novembre 2022 | L’eredità in Prime Time vince | ma non convince

Leggi su tvzoom

(Di giovedì 3 novembre 2022)tv: Rai 1 con il 18,8% e 3,328 milioni, Canale 5 al 15,4% e 1,691 milioni di spettatori– Una sera insieme su Rai 1, ha fatto registrare il 13,4% di share media con 2,112 milioni di spettatori, 070 – Speciale Renato Zero su Canale 5 è stato visto 1,536 milioni di spettatori, l’11,7%, in un testa a testa con Chi l’ha visto? All’11% e 1,738 milioni di contatti. La settimana scorsa Rai1, sempre con Il commissario Montalbano, aveva raggiunto il 18,8% di share media con 3,328 milioni di spettatori, 070 – Speciale Renato Zero su Canale 5 è stato visto da 2,269 milioni di spettatori con il 15,4%, Chi l’ha visto? Su Rai 3 al 10,9% e 1,808 milioni di contatti.tv altre reti La classifica deglitv delle reti generaliste prosegue con Burraco Fatale su Rai2, che è stato visto da 1,211 milioni ...