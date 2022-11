Ancora tensioni in Corea | Pyongyang lancia un quarto missile dopo le manovre militari di Usa e Seul

Leggi su open.online

(Di giovedì 3 novembre 2022) Continua ad alzarsi la tensione in. I verticidihanno riferito chehato un «imprecisatobalistico», ildella giornata di oggi, 3 novembre. Lancio che arriva a poche ore dall’annuncio di Stati Uniti edel Sud sull’estensione delle loroaeree congiunte in risposta alle provocazioni delladel Nord. Un avviso che gli americani hanno confermato e che fin da subito non è stato accolto positivamente dalladel Nord. «È stata una scelta molto pericolosa e sbagliata», hanno infatti replicato. «La decisione irresponsabile di Stati Uniti edel Sud sta spingendo la situazione attuale – ...