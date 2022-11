Sarri | “Già abbiamo fatto una caz**ta! Succederà domani col Feyenoord!”

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Centrare la qualificazione. Questo, l’obbiettivo primario della Lazio, che nella serata disarà impegnata nella trasferta di Europa League; ad attenderli, gli olandesi del Feyenoord. Dopo il brutto passo falso della scorsa settimana, che ha visto gli uomini di Mauriziosoccombere per il punteggio di 3 a 1 contro la Salernitana, i biancocelesti hanno l’occasione di rifarsi subito, portando a casa una vittoria che metterebbe in ghiaccio il passaggio del turno., le parole in conferenza stampa Nella consueta conferenza stampa pre-partita,ha voluto così presentare la sfida al Feyenoord, sottolineando innanzitutto, ilche la sconfitta contro gli uomini di Nicola della scorsa settimana, bruci ancora: “Penso alla partita di, chi sta bene ...

Maurizionon vuole distrazioni, chiede il tutto per tutto alla sua squadra. Senza Immobile ...è stata fatta una cazzata nell'ultima partita. Non so se il nostro calcio vada in controtendenza ...Commenta per primo A 24 ore da Feyenoord - Lazio , Maurizioha parlato in conferenza stampa, da Rotterdam. Il tecnico biancoceleste ha presentato così il ... Abbiamofatto una cazzata nell'...