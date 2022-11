Roma-Ludogorets | probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Non c’è tregua per la, attesa da un inizio di novembre ad alta tensione. Si comincia giovedì sera in un Olimpico ancora tutto esaurito, per la sfida contro ilche non lascia spazio ad alternative...

Alle 21:00 di domani, giovedì 3 novembre lasfiderà ilnella cornice dell'Olimpico con l'obiettivo del secondo posto del girone. Serve la vittoria ai giallorossi per ottenere il pass per lo spareggio con le retrocesse dalla ...Quando vengono chiamati in causa, rispondono sempre presente. Finalmente Mou sta trovando fiducia e garanzia anche dai turn-over Sfruttare la prima possibilità che ti capita vuol dir tanto. Perché in ...ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La sfida tra Roma e Ludogorets, in programma giovedì alle 21 allo Stadio Olimpico, sarà di nuovo trasmessa in chiaro. Oltre che su Dazn e Sky, infatti, il match sarà trasmesso ...