Riscatto laurea a fini pensionistici | come funziona | quanto costa

(Di mercoledì 2 novembre 2022) ROMA – Avere lo sguardo rivolto al futuro è un atteggiamento lungimirante che può aiutare a costruire oggi un domani migliore. A tale proposito, forse non tutti sanno che gli anni di università possono avere un valore ai. Con lo strumento deldella, infatti, gli anni del corso diportato a termine possono essere trasformati in anni contributivi e quindi andare a integrare la posizione contributiva aidel diritto e del calcolo di tutte le prestazioni pensionistiche. Ildellaè un servizio offerto dall’Inps e può essere richiesto da tutti coloro che abbiano conseguito il diploma dio un titolo equiparato, anche da coloro che risultano inoccupati, al momento della ...

Fai la simulazione delCosa si può riscattare Lo strumento deldellapermette di riscattare i periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio ...Per integrare la pensione è possibile riscattare gli anni del corso di. Come funziona questo servizio fornito da INPS(Adnkronos) - Per integrare la pensione è possibile riscattare gli anni del corso di laurea. Come funziona questo servizio fornito da INPSCon lo strumento del riscatto della laurea, infatti, gli anni del corso di laurea portato a termine possono essere trasformati in anni contributivi e quindi andare a integrare la posizione ...