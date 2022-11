Negoziante si toglie la vita in via Consalvo. Soffriva di depressione

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Secondo quanto ha riferito la moglie, ascoltata dalla Polizia,per una patologia depressiva l’uomo di 51 anni che si è tolto lanel suo negozio di via, a Napoli. A trovarlo è stato un amico di famiglia, allertato proprio dalla consorte della vittima. Alle forze dell’ordine la donna ha detto che suo marito era solito allontanarsi e, per questo motivo, lei non si è preoccupata più di tanto quando non l’ha visto rincasare, ieri. Stamattina, però, si è allarmata e ha chiamato un amico di famiglia il quale, una volta entrato nel negozio, ha trovato il 51enne senza. Malgrado la vicenda abbia tutti i connotati di un suicidio sono comunque in corso indagini da parte della Polizia di Stato. L’uomo, secondo quanto si è appreso, non ha lasciato alcun messaggio. La sua salma è stata trasferita nel ...

