Meloni voleva reintegrare i medici no vax per problemi di organico | ma gli interessati sono meno di 2mila

(Di mercoledì 2 novembre 2022) “L’obbligo vaccinale è scaduto lo scorso giugno e sopravviveva fino a dicembre per gli operatori sanitari. Noi abbiamo deciso di anticipare al primo novembre la fine dell’obbligo e questo ci consente di recuperare 4mila persone ora ferme in un sistema sotto–“. La presidente del Consiglio Giorgiaha annunciato così nella conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri i motivi dietro il provvedimento che ha fatto scattare il reintegro negli ospedali deino vax. Una scelta dettata quindi da motivi organizzativi e di carenza di personale, più che da questioni sanitarie. Ma stando ai numeri diffusi dalla Federazione nazionale degli Ordini deiChirurghi e Odontoiatri (Fnomceo) – che ha difeso la decisione del governo – sarebbero solamente 1878 i...

" "Cil'intervento del collega Mollicone contro lo spin time di Roma per avere l'interpretazione autentica del papocchio inserito all'articolo 5 del primo decreto del governo". Così il ...dovrà contenere Salvini, per evitare di allontanare l'elettorato moderato. Nel lungo ...stata impostata una strategia di comunicazione che ha veicolato esattamente il messaggio che si...Piantedosi: 'Trovo offensivo attribuirci la volontà di intervenire in altri contesti'. "E' una norma che rivendico e di cui vado fiera perché l'Italia - dopo anni di governi che hanno chinato la testa ...ROMA (ITALPRESS) – “Ho letto diverse dichiarazioni da parte di esponenti dell’opposizione in merito alle misure prese in Consiglio dei Ministri sui cosiddetti rave party abusivi. Innanzitutto vorrei d ...