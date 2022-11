Juve - Psg | anche Kean è out per un problema fisico | c' è Chiesa

Piove sul bagnato in casa. Per la partita di questa sera contro il, Massimiliano Allegri deve fare a meno di un altro giocatore, ossia Moise Kean . Lo ha comunicato la stessa società bianconero sul sito ufficiale: "...Tra i convocati per la gara colc'è, invece, Federico Chiesa, alla sua prima chiamata dopo l'infortunio al ginocchio subito lo scorso gennaio. Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN con 7 partite in ...Juventus ai minimi termini: con il ko a Moise Kean, il tecnico bianconero Allegri dovrà rinunciare a una squadra intera per la sfida al PSG di stasera. Oltre all’attaccante della Nazionale stasera man ...Diramata dal tecnico della Juventus, Max Allegri, la lista dei convocati per la sfida di questa sera all'Allianz Stadium contro il Psg per la sesta ...