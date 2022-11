Israele | partito arabo Ra' am supera soglia sbarramento con 70% voti scrutinati

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Tel Aviv, 2 nov. (Adnkronos) - IlRa'am hato ladiper poter entrare alla Knesset, il Parlamento dopo israeliano, che il 70 per cento delle schede elettorali è stato scrutinato. Lo riporta il Comitato elettorale centrale che finora ha contato 3.451.440, di cui 20.571 sono stati annullati. La coalizione guidata dall'ex premier Benjamin Netanyahu si conferma in testa con 67 seggi sui 120 che compongono la Knesset.

... è il miracoloso vincitore (per il momento), di questa tornata elettorale in. Il suo Likud ... Ildi destra estrema "Sionista Religioso" di Itamar Ben Gvir diventa il terzo ...Con gli ultimi aggiornamenti dello spogli, il Likud avanza ulteriormente e si conferma il primodicon 33 seggi su 120, seguito dai centristi di Yair Lapid (25), daldi ...Il Paese alle urne per la quinta volta in tre anni e mezzo. In base ai risultati parziali il partito di Netanyahu risulta primo con 32 seggi.In Israele a metà spoglio il Likud aumenta il vantaggio e Netanyahu "sfonda" con la conferma a primo partito e con 32 seggi che lo avviano alla vittoria ...