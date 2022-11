Infermiera No vax di nuovo in corsia | ' Ho rischiato con il Covid ma non mi sarei vaccinata'

Ma non mi sarei assolutamente vaccinata' racconta l'di un ospedale milanese che ha chiesto - ai microfoni di Adnkronos Salute - di usare un nome fittizio per mantenere privata la sua ...Il 30 ottobre 2021 guidò un corteo di persone vestite con camicioni a strisce verticali che alludevano a quelli dei deportati nei ...Ha rischiato la vita con il Covid, ma ha scelto di non vaccinarsi perché la sua libertà era (e resta) più importante. E soprattutto perché non ha paura ...La decisione del governo di far rientrare il personale sanitario non in regola con le vaccinazioni e quindi senza Green Pass riporta da questi primi giorni di novembre in corsia medici e infermieri, ...