Il Napoli perde solo per una questione di centimetri L' Inter gioca mezz' ora | poi si arrende al Bayern

(Di mercoledì 2 novembre 2022)perdono due a zero. Il risultato è lo stesso, ma sono due sconfitte diverse. L'bene e meriterebbe di passare in vantaggio, fino a quando non segna ile da quel ...

Ilsolo per una questione di centimetri: un gol annullato agli azzurri per un niente e uno convalidato al Liverpool per lo stesso motivo. Sconfitta ingiusta. Ma non conta niente. Per le ...Nella ripresa Kloppsubito Milner per infortunio: al suo posto Elliott. Anfield spinge i Reds, ma è ila trovare la rete su calcio piazzato: il Var dopo lunga revisione nega la ...Napoli e Inter perdono due a zero. Il risultato è lo stesso, ma sono due sconfitte diverse. L’Inter gioca bene e meriterebbe di passare in ...Se c’era da dare risposte anche stasera, quelle risposte sono arrivate. Se il Napoli doveva mandare un messaggio anche da Anfield, questo messaggio è arrivato. Dopo cinque vittorie di fila, il Napoli ...