I primi trenta minuti del secondo tempo di Lobotka

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Uscire amareggiati perché si è perso ad Anfield Road (dove ci hanno lasciato le penne quasi tutti negli ultimi anni) contro una squadra che ha fatto tre finali di Champions League negli ultimi cinque anni e nonostante si mantenga il primo posto in classifica la dice lunga su quanto siano ben abituati, ormai, i tifosi azzurri, e di converso su quanto forte sia diventato il Napoli. E’ una sconfitta che può starci, che ha dato – ad avviso di chi scrive – molte conferme su quanto di positivo lo stesso Napoli ha fatto fino ad oggi e può fare in futuro, così come non pochi spunti su quanto ancora migliorabili siano sia alcuni meccanismi della manovra offensiva e difensiva, sia alcuni atteggiamenti di alcuni singoli in determinate fasi di gioco. Molte note positive, insomma, ma anche alcuni dettagli negativi che impongono serie riflessioni da parte degli interessati, perché a certi livelli, ...