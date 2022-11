(Di mercoledì 2 novembre 2022) Roma, 2 nov. - (Adnkronos) - "in quello che hanno detto leche queste cose siano sistemate e che l'ambiente sia più lindo e trasparente possibile. Non possiamo permetterci certe cose, ne vafederazione". Lo dice Gherardo, presidenteFeder(Fgi), in meritodenunce delle atleteritmica, durante una conferenza stampa con il ministro dello sport Andrea Abodi e il presidente del Coni Giovanni Malagò. "Il nostro è uno sport giovanissimo, la maggior parte dei tesserati è sotto i 18 anni e dobbiamo avere un'attenzione particolare -sottolinea-. Prima di tutto viene l'atleta e noi ...

La Svolta

... Giovanni Malagò, e quello della federginnastica, Gherardo. Sul tavolo il tema delle denunce per abusi psicologici presentate nei giorni scorsi da alcune atlete dellaritmica. Nell'...... Gherardoper affrontare il tema delle denunce presentate nei giorni scorsi da alcune atlete ... L'allenamento dellapresuppone una preparazione fisica di un certo tipo. Ma le cose ... Ultimo'ora: Ginnastica: Tecchi (Fgi), 'credo alle ragazze, voglio trasparenza, ne va della nostra credibilità' Lo dice Gherardo Tecchi, presidente della Federginnastica (Fgi), in merito alle denunce delle atlete della ginnastica ritmica, durante una conferenza stampa con il ministro dello sport Andrea Abodi e ...Gherardo Tecchi. Sul tavolo il tema delle denunce per abusi psicologici presentate nei giorni scorsi da alcune atlete della ginnastica ritmica. Nell’esposto non compaiono i nomi di allenatori o ...