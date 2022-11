Giaele De Donà rimprovera Edoardo per una battuta | “Potevi startene zitto”

(Di mercoledì 2 novembre 2022)Deper unainfelice: ecco cosa è emerso dal loro confrontoDenelle ultime ore in Casa ha affrontato un momento di sconforto. La concorrente da giorni ripensa alle immagini del marito e della sua migliore amica visionate nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip. La gieffina dopo essersi confrontata con Charlie Gnocchi affronta un confronto anche conDonnamaria. Leggi anche –> la reazione di antonino spinalbese e daniele dopo il messaggio dei fan per nikita Il confronto tra i due vipponi… La giovane modella infastidita da unarilasciata dacerca un chiarimento. Il concorrente spiega il suo punto di vista in merito agli ultimi avvenimenti. ...

Nel corso della giornata di oggi trascorsa nella Casa del Grande Fratello Vip ,Deha avuto un crollo . Gf Vip, Giale Desoffre per il marito: "Sta venendo fuori che sono cotta di Antonino"" La 23enne veneta ha pianto disperata con Charlie Gnocchi domandandosi ...SofiaDecontinua a non nascondere la sua evidente preoccupazione nel noto reality show condotto da Alfonso Signorini dopo la puntata di lunedì, per non aver ricevuto ancora notizie di suo ...