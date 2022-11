Entra in un appartamento ma non lo fanno più uscire | poi lo pugnalano | fermato un 22enne

(Di mercoledì 2 novembre 2022)in unper comprare della droga ma non lopiù, poi lo picchiano e lo feriscono con 3 pugnalate. I fatti sono accaduti in via dell’Archeologia a Roma lo scorso 13 ottobre 2022. Gli agenti della Polizia di Stato del VI Distretto Casilino hanno sottoposto a Fermo di P.G. unegiziano con precedenti di polizia. Sequestrato, aggredito e ferito in zona Casilino:unIlè gravemente indiziato, in concorso con altro soggetto, del reato di sequestro di persona, lesioni aggravate, ricettazione, detenzione illegale di armi, nonché di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Il provvedimento è stato convalidato dal Gip presso il Tribunale di Roma su richiesta della locale Procura della ...

MBNews

