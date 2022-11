"Decidano le direzioni sanitarie". Schillaci sul reintegro dei medici no vax

la Repubblica

... 'Ho letto anche di polemiche su quello che questi medici (non vaccinati) andranno a fare , ma quello che andranno a fare saranno sono le singolesanitarie a deciderlo'. Il ministro ha dato ...Saranno lesanitarie di Asl e ospedali a decidere dove far lavorare il personale sanitario non vaccinato che sta rientrando al lavoro. Lo sostiene il ministro alla Salute Orazio Schillaci : "Diranno ... Il ministro Schillaci: "Le direzioni sanitarie decidano dove devono lavorare medici e infermieri No Vax" Saranno le direzioni sanitari a decidere dove collocare il personale sanitario non vaccinato reintegrato in servizio in anticipo. Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, in una ...Il ministro della Salute Schillaci fornisce qualche chiarimento sulle ultime decisioni prese in ambito Covid: i medici reintegrati saranno collocati a discrezione delle direzioni sanitarie ...